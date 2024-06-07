Стало известно имя погибшего Героя России из дела генерала Попова

В ноябре 2010 года СК сообщил о подозрении в адрес Цокова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Следствие тогда полагало, что Цоков предложил в 2008 году 11 солдатам срочной службы подписать контракты на военную службу и пообещал: они продолжат исполнять прежние обязанности, будут получать часть зарплаты, другую часть направят на ремонт военной техники. В результате, сообщало ведомство, он присвоил около 80 тыс. руб.