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Житель Башкирии погиб во время пожара, пытаясь выбраться из дома

Его бездыханное тело на полу обнаружили пожарные.

Ночью 7 июня в деревне Верхнесорокино Мишкинского района загорелся жилой дом. В огне погиб 41-летний мужчина, который пытался спастись.

По данным МЧС Башкирии, пожар начался с веранды. Огонь быстро перекинулся на крышу.

Прибывшие огнеборцы после того, как проникли в дом, обнаружили на полу хозяина дома. Он лежал рядом с выходом и не подавал признаков жизни. Позже медики констатировали его смерть.

«Дознаватель установил, что, вероятнее всего, пожар мог произойти из-за неосторожности при курении», — прокомментировали в МЧС.

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