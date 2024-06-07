Житель Башкирии погиб во время пожара, пытаясь выбраться из дома

Ночью 7 июня в деревне Верхнесорокино Мишкинского района загорелся жилой дом. В огне погиб 41-летний мужчина, который пытался спастись.
По данным МЧС Башкирии, пожар начался с веранды. Огонь быстро перекинулся на крышу.
Прибывшие огнеборцы после того, как проникли в дом, обнаружили на полу хозяина дома. Он лежал рядом с выходом и не подавал признаков жизни. Позже медики констатировали его смерть.
«Дознаватель установил, что, вероятнее всего, пожар мог произойти из-за неосторожности при курении», — прокомментировали в МЧС.