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Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве москвича, заступившегося за внучек в парке, сам пришел в полицию, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Установлен подозреваемый в убийстве мужчины в Кусковском парке. 64-житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной», — говорится в публикации.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным столичного главка Следственного комитета, мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке в районе 3-й Музейной улицы. Убийца ударил жертву ножом в область сердца, возбуждено уголовное дело.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро. Незнакомец сделал им замечание в грубой форме. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы узнать о случившемся.

Преступник не стал разговорить, достал, предположительно, нож, и ударил пенсионера, после чего скрылся со своей спутницей и собакой породы джек-рассел-терьер.