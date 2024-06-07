Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро. Незнакомец сделал им замечание в грубой форме. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы узнать о случившемся.