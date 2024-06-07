Подозреваемый в убийстве пенсионера в московском парке явился с повинной

«Установлен подозреваемый в убийстве мужчины в Кусковском парке. 64-житель района Новогиреево явился в правоохранительные органы с повинной», — говорится в публикации.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным столичного главка Следственного комитета, мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке в районе 3-й Музейной улицы. Убийца ударил жертву ножом в область сердца, возбуждено уголовное дело.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро. Незнакомец сделал им замечание в грубой форме. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы узнать о случившемся.
Преступник не стал разговорить, достал, предположительно, нож, и ударил пенсионера, после чего скрылся со своей спутницей и собакой породы джек-рассел-терьер.