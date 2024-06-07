В Александровске простились с Михаилом Архиповым, погибшим в СВО на Украине

Александровский округ 7 июня простился с погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине земляком. Архипову Михаилу Михайловичу 14 мая исполнилось бы 32 года, до своего дня рождения он не дожил всего 11 дней. За проявленные героизм и отвагу его наградили Орденом Мужества (посмертно).