В Александровске простились с Михаилом Архиповым, погибшим в СВО на Украине

Александровский округ 7 июня простился с погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине земляком. Архипову Михаилу Михайловичу 14 мая исполнилось бы 32 года, до своего дня рождения он не дожил всего 11 дней. За проявленные героизм и отвагу его наградили Орденом Мужества (посмертно).
О Михаиле Архипове известно, что он родился 14 мая 1992 года. Его детство и юность прошли в поселке Всеволодо-Вильва. После окончания школы № 8 Михаил освоил профессию токаря, в 2023 году окончил курсы при РЖД.
В администрации Александровского муниципального округа нам рассказали, что октябре 2023 года Михаил Михайлович по своим внутренним убеждениям принял решение пойти на военную службу по контракту в зону СВО. Он честно выполнял воинский долг, вплоть до рокового дня. Михаил Архипов погиб в бою 3 мая 2024 года.
Администрация Александровского округа выражает родным и близким земляка глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой.
«Мы скорбим вместе с вами. Вечная слава и низкий поклон нашему герою! Светлая память патриоту, воину, солдату своего Отечества!», — говорится в некрологе окружной администрации.