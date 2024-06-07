Вашингтон
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новой Москве в ходе рейда выявили почти 60 нелегальных мигрантов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в ходе рейда в Новой Москве выявили 56 иностранных граждан с нарушениями миграционного законодательства. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проверки в жилых домах в поселении Мосрентген были выявлены нарушения режима пребывания граждан на территории РФ. В отношении 56 иностранных граждан составлены административные материалы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», — сообщил Васенин.

Кроме того, как отметил Васенин, в отношении мужчины, незаконно предоставившего жилье иностранным гражданам в частном доме в деревне Дудкино поселения Мосрентген, возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).