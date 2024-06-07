В Новой Москве в ходе рейда выявили почти 60 нелегальных мигрантов

«В ходе проверки в жилых домах в поселении Мосрентген были выявлены нарушения режима пребывания граждан на территории РФ. В отношении 56 иностранных граждан составлены административные материалы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», — сообщил Васенин.