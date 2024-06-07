Новосибирская прокуратура проверит опасные игры детей на заброшке. Об этом в ведомстве сообщили сегодня 7 июня.
Дети были замечены на недостроенном здании на улице Сибирская.
— Будет дана оценка работе органа местного самоуправления и собственника здания по обеспечению безопасности данного объекта, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Также прокуратура проверит, как работают органы профилактики, отвечающие за несовершеннолетних.
— При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — уточнил в ведомстве.