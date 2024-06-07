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Новосибирская прокуратура проверит опасные игры детей на заброшке

Здание находится в Железнодорожном районе.

Новосибирская прокуратура проверит опасные игры детей на заброшке. Об этом в ведомстве сообщили сегодня 7 июня.

Дети были замечены на недостроенном здании на улице Сибирская.

— Будет дана оценка работе органа местного самоуправления и собственника здания по обеспечению безопасности данного объекта, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Также прокуратура проверит, как работают органы профилактики, отвечающие за несовершеннолетних.

— При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — уточнил в ведомстве.

Прокуратура