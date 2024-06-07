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Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 11 атак, ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” в течение недели заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, а также двух бригад нацгвардии Украины», — говорится в сводке министерства.

Кроме того, по данным ведомства, отражены 11 контратак подразделений украинских войск.

«ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны.