Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи

«Подразделения группировки войск “Запад” в течение недели заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, а также двух бригад нацгвардии Украины», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены 11 контратак подразделений украинских войск.
«ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны.