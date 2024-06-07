Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи

«Подразделения группировки войск “Запад” в течение недели заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, а также двух бригад нацгвардии Украины», — говорится в сводке министерства.