Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

«С 1-го по 7-е июня т.г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам энергетики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что поражались арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в МО РФ.