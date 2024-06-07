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Россия нанесла 27 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские Вооружённые Силы в ответ на попытки Киева причинить ущерб российской энергетике нанесли за неделю 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поражены украинские энергообъекты, обеспечивающие работу ВПК, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 1-го по 7-е июня т.г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам энергетики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что поражались арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в МО РФ.