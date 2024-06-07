Российские военные освободили Уманское

«За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS», — добавили в МО РФ.