Вашингтон
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные освободили Уманское

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение украинским войскам и отразили 39 контратак за неделю, потери противника составили до 2690 солдат, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение недели подразделения группировки войск “Центр” продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 1 по 7 июня.

Отмечается, что подразделения «Центра» нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отразили 39 контратак противника.

«За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS», — добавили в МО РФ.