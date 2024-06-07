В Чусовом водитель легковушки сбил 9-летнего велосипедиста

26-летний водитель автомобиля ВАЗ-211040 ехал со стороны улицы Шляпина в направлении улицы Лысьвенская. В районе дома № 74 он допустил наезд на 9-летнего велосипедиста. В это время ребенок пересекал дорогу в неустановленном для перехода месте.