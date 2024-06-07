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В Чусовом водитель легковушки сбил 9-летнего велосипедиста

Мальчику понадобилась медицинская помощь.

Пермского края водитель легковушки сбил 9-летнего мальчика на велосипеде. Авария произошла в четверг, 6 июня, около 18.50. Подробности рассказали в Госавтоинспекции отдела МВД России «Чусовской».

26-летний водитель автомобиля ВАЗ-211040 ехал со стороны улицы Шляпина в направлении улицы Лысьвенская. В районе дома № 74 он допустил наезд на 9-летнего велосипедиста. В это время ребенок пересекал дорогу в неустановленном для перехода месте.

В результате аварии мальчика с травмами доставили в больницу. Пострадавшему рекомендовано амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.