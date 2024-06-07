Голубев: С начала года Ростовскую область 130 раз атаковали БПЛА и шесть раз — ракеты

«Если говорить о беспилотных летательных аппаратах, то с начала года таких случаев было зафиксировано 130. Если говорить о нанесении или попытках нанесения ударов ракетами, то таких случаев было зафиксировано шесть», — сказал губернатор.
По словам главы региона, система ПВО в Ростовской области справляется с атаками, а ситуация остается стабильной, но «достаточно напряженной», передает издание.
Василий Голубев отметил, что в донском регионе принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности населения.
Напомним, что сегодня, 7 июня, в первой половине дня ВСУ попытались ударить по территории Ростовской области тремя ракетами.