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Голубев: С начала года Ростовскую область 130 раз атаковали БПЛА и шесть раз — ракеты

Ростовская область, 7 июня 2024. DON24.RU. С начала года украинские войска попытались атаковать Ростовскую область 130 беспилотниками и шестью ракетами. Об этом сообщил губернатор Дона Василий Голубев в интервью РИА Новости.

Источник: Don24.ru

«Если говорить о беспилотных летательных аппаратах, то с начала года таких случаев было зафиксировано 130. Если говорить о нанесении или попытках нанесения ударов ракетами, то таких случаев было зафиксировано шесть», — сказал губернатор.

По словам главы региона, система ПВО в Ростовской области справляется с атаками, а ситуация остается стабильной, но «достаточно напряженной», передает издание.

Василий Голубев отметил, что в донском регионе принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности населения.

Напомним, что сегодня, 7 июня, в первой половине дня ВСУ попытались ударить по территории Ростовской области тремя ракетами.