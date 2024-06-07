В Воронеже полицейские и сотрудники ФСБ задержали главврача одного из медучреждений

По версии следствия, с сентября 2021-го по апрель 2024 года требовал от подчиненных ему сотрудников отдавать ему их премии и иные стимулирующие выплаты. Так он получил более 210 тысяч рублей. Этими деньгами он распорядился по собственному усмотрению.