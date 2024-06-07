В Воронеже полицейские и сотрудники ФСБ задержали главврача одного из медучреждений

Полицейские и сотрудники ФСБ нагрянули с неожиданным визитом в одно из медучреждений Воронежа. Они задержали главного врача по подозрению в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, с сентября 2021-го по апрель 2024 года требовал от подчиненных ему сотрудников отдавать ему их премии и иные стимулирующие выплаты. Так он получил более 210 тысяч рублей. Этими деньгами он распорядился по собственному усмотрению.
Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» (от трех до десяти лет лишения свободы).
На месте работы главврача и в его квартире провели обыски. В ходе них изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Главврача допросили. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об его аресте.