Вашингтон
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже полицейские и сотрудники ФСБ задержали главврача одного из медучреждений

Главврача воронежской медицинской организации подозревают в превышении должностных полномочий.

Полицейские и сотрудники ФСБ нагрянули с неожиданным визитом в одно из медучреждений Воронежа. Они задержали главного врача по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с сентября 2021-го по апрель 2024 года требовал от подчиненных ему сотрудников отдавать ему их премии и иные стимулирующие выплаты. Так он получил более 210 тысяч рублей. Этими деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» (от трех до десяти лет лишения свободы).

На месте работы главврача и в его квартире провели обыски. В ходе них изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Главврача допросили. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об его аресте.