Стали известны детали массового ДТП в Советском районе Волгограда

Накануне рядом с остановкой «Кинотеатр “Нефтяник” столкнулись сразу 10 транспортных средств. В правоохранительных органах раскрыли подробности аварии.
В четверг, 6 июня, около 14.30 рейсовый автобус «Сетра» двигался по проспекту Университетскому в сторону улицы Казахской. Напротив дома № 44 транспортное средство протаранило сразу 9 автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 35-летний водитель автобуса не справился с управлением, после чего врезался в другие машины. Перед ДТП мужчина пытался экстренно затормозить.
По данным «Волгоградской правды.ру», в аварии пострадали 49-летняя женщина и 12-летняя девочка, которые находились в легковом автомобиле впереди автобуса. Травмы также получил 48-летний водитель легкового автомобиля.