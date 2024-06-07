Дело волгоградца, расстрелявшего сослуживцев из автомата, рассмотрит суд

Дело волгоградца Александра Ткаченко начинает рассматривать Южный окружной военный суд. Как подтвердили vlg.aif.ru в пресс-службе суда, заседание назначено на 11 июня.
Военнослужащий расстрелял своих однополчан. Из автомата он совершил как минимум 15 выстрелов. Один из сослуживцев погиб, другой был тяжело ранен, сообщает ria.ru.
ЧП в воинской части, дислоцированной в Волгограде, случилось не вдруг — сначала Ткаченко, служивший по контракту, не вернулся к месту службы после лечения в больнице. Когда его задержали, он предположительно покупал наркотики.
Мужчину вернули в часть осенью 2023-го, но, как выяснило следствие, он праздно проводил время и употреблял спиртное. А когда один из сослуживцев упрекнул его в уходе в самоволку, Ткаченко схватился за автомат.