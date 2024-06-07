Бывший замглавы Росгвардии Самарской области Сазонов вышел из колонии

Бывший заместитель главы управления Росгвардии Самарской области вышел из колонии. Ему изменили наказание, пишет «Волга-ньюс» со ссылкой на пресс-службу суда, который вынес решение. Высокопоставленный экс-росгвардеец сможет заниматься исправительными работами. Причем, вероятно, будет делать это в Самаре, где находится исправительный центр № 1 УФСИН Самарской области.
Напомним, что Дмитрий Сазонов был задержан в 2018 году за взятку в 100 тысяч рублей. Кроме того, его обвиняли в получении взяток от компании, которая проводит фотосъемки в роддомах.
В 2020 году Сазонова приговорили к штрафу в 220 миллиона рублей и 12 годам колонии. Позже приговор смягчили: штраф уменьшили до 22,5 миллионов рублей, а тюремный срок — до 9,5 лет.