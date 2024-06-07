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Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Морская авиация Черноморского флота уничтожила еще один украинский безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 15.30 мск в юго-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена морской авиацией Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу в акватории Черного моря были выявлены два безэкипажных катера ВСУ, взявшие курс на Крым. Обе цели уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации.

ВСУ регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные российские регионы. Боевики используют беспилотники, безэкипажные катера, ракеты и снаряды, в том числе поставленные Западом. Эти попытки пресекаются российскими военнослужащими.