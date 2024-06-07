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В Ташкенте Lacetti врезалась в дерево. Водитель не выжил. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в 13:30 на улице Эльбека в Яшнабадском районе столице произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Lacetti не справился с управлением и столкнулся с деревом на обочине дороги, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.

В связи с ситуацией Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило дело по статье 266 Уголовного кодекса. Расследование продолжается.