В Ташкенте Lacetti врезалась в дерево. Водитель не выжил. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в 13:30 на улице Эльбека в Яшнабадском районе столице произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Lacetti не справился с управлением и столкнулся с деревом на обочине дороги, сообщает корреспондент Podrobno.uz.