В Черном море 7 июня уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
Около 15:00 были обнаружены два катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Они были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации. Затем около 15:30 был обнаружен еще один катер. Его уничтожили морской авиацией Черноморского флота.
Напомним, над Краснодарским краем в ночь на 7 июня сбили шесть беспилотников ВСУ. Также уничтожили одиннадцать БПЛА над Крымским полуостровом, восемь БПЛА над акваторией Азовского моря, два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Ростовской области.