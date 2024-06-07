В Черном море 7 июня уничтожили три безэкипажных катера ВМС Украины

Около 15:00 были обнаружены два катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Они были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации. Затем около 15:30 был обнаружен еще один катер. Его уничтожили морской авиацией Черноморского флота.