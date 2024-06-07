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ДТП с участием пяти дорогих автомобилей случилось в центре Челябинска

По информации городской Госавтоинспекции, все произошло вечером 7 июня около дома 35 по проспекту Ленина.

Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей случилось в центре Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации городской Госавтоинспекции, все произошло вечером 7 июня около дома 35 по проспекту Ленина.

По предварительным данным, произошло столкновение между Toyota Camry, Infiniti, Volkswagen Tiguan, Toyota Corolla и Renault.

В результате никто не пострадал.

Дорожная полиция призывает сохранять дистанцию между транспортными средствами, не нарушать скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты во время движения.