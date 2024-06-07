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Француз Винатье признал вину по делу о сборе военных сведений

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье признал вину в сборе сведений в области военной деятельности Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Я принял, что виновен в этом», — сказал Винатье.

В настоящее время Замоскворецкий районный суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу.