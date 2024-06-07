Подозреваемого в коррупции главврача воронежского медучреждения отправили под домашний арест

Там пояснили, что с ходатайством в суд обращался следователь. Главврач стал фигурантом уголовного дела по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. По версии СК, с сентября 2021 по апрель 2024 года он требовал от подчиненных отдавать ему их премии и иные стимулирующие выплаты. Всего мужчина таким образом получил более 210 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.