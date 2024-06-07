Группу лжегазовиков в Волгограде осудили суммарно на 17 лет колонии

7 июня стало известно, что всех 5 участников осудили. Двое из них получили минимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. Остальных отправили в колонию общего режима на 3,5 года, 4 года и 4,5 года в зависимости от роли и совокупности совершенных преступлений.