Группу лжегазовиков в Волгограде осудили суммарно на 17 лет колонии

Злоумышленники, среди которых были 3 мужчины и 2 женщины, обманывали пенсионеров с ноября 2021 года по май 2022 года. Для этого они представлялись специалистами по проверке, монтажу и замене газовых счетчиков, и похищали денежные средства под видом установки газовых и пожарных анализаторов.
Один из фигурантов при этом был руководителем и организатором преступной группы. Лжегазовики специально искали квартиры, где живут престарелые люди. Пока одни отвлекали ничего не подозревающих граждан, остальные похищали деньги.
7 июня стало известно, что всех 5 участников осудили. Двое из них получили минимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. Остальных отправили в колонию общего режима на 3,5 года, 4 года и 4,5 года в зависимости от роли и совокупности совершенных преступлений.
Как уточнили в телеграм-канале Дзержинского районного суда, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.