Закончился 70 день поисков пропавшего уфимского подростка

Сегодня, 7 июня, в Уфе завершился 70 день поисков пропавшего 14-летнего мальчика. Представители городского Управления гражданской защиты рассказали о том, как прошли очередной день розыска подростка.
Как мы сообщали ранее, этой весной, вечером 30 марта, появилась информация об исчезновении 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Мальчики вместе занимались спортивным туризмом в городском Детском центре «Меридиан». В начале марта подростки стали участниками соревнования среди учащихся «Туристская лыжня — 2024», где им удалось завоевать первое место. Соревнования проходили рядом с детским лагерем «Чайка», и после субботних занятий юные спортсмены пошли туда погулять.
Спустя подростки перестали выходить на связь. Их родители не на шутку взволновались. Сначала они попробовали найти ребят самостоятельно, но потом были вынуждены обратиться за помощью к спасателям и полицейским.
31 марта нашли рюкзаки школьников нашли в лесу рядом с шестой пристанью. По факту исчезновения школьников было заведено уголовное дело.
На 58 день поисков на берегу реки Белой в Уфе спасатели нашли тело одного подростка. Им оказался Павел Паличев. Родители опознали мальчика и подтвердили его личность.
— 140 километров акватории и береговой линии реки Белой обследовали спасатели Управления гражданской защиты Уфы и ЦПСО АСС Госкомитета РБ по ЧС на плавсредствах. Пять тысяч квадратных метров акватории реки Белой обследовали водолазы МЧС России, — заявили сегодня в УГЗ.