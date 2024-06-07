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В Новосибирске у самолета S7 отказали закрылки после взлета

Embraer 170 не смог долететь до пункта назначения.

7 июня произошел тревожный инцидент с самолетом Embraer 170 авиакомпании S7. Рейс Новосибирск — Норильск, выполняемый данным бортом, не смог долететь до пункта назначения. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

— Экипаж S7 принял решение о возвращении на аэродром Толмачево сразу после взлета. Причиной этому стало неполное убирание закрылков, — уточняют в сообщении.

Закрылки — это элементы управления самолетом, которые увеличивают подъемную силу крыла на взлете и посадке. Неполное их убирание может привести к снижению управляемости воздушного судна, а в некоторых случаях — к аварии.

К счастью, экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно, обеспечив безопасность пассажиров.

Как сообщала КП-Новосибирск, 2 июня самолет Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс из Омска (Центральный) в Новосибирск (Толмачево), столкнулся с аналогичной проблемой в процессе захода на посадку.

А 30 мая летевший в Новосибирск самолет S7 совершил опасное сближение в воздухе. В небе над Томском у Airbus A-320 сработала система предупреждения об опасных сближениях (СПОС).