В Новосибирске у самолета S7 отказали закрылки после взлета

7 июня произошел тревожный инцидент с самолетом Embraer 170 авиакомпании S7. Рейс Новосибирск — Норильск, выполняемый данным бортом, не смог долететь до пункта назначения. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.
— Экипаж S7 принял решение о возвращении на аэродром Толмачево сразу после взлета. Причиной этому стало неполное убирание закрылков, — уточняют в сообщении.
Закрылки — это элементы управления самолетом, которые увеличивают подъемную силу крыла на взлете и посадке. Неполное их убирание может привести к снижению управляемости воздушного судна, а в некоторых случаях — к аварии.
К счастью, экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно, обеспечив безопасность пассажиров.
А 30 мая летевший в Новосибирск самолет S7 совершил опасное сближение в воздухе. В небе над Томском у Airbus A-320 сработала система предупреждения об опасных сближениях (СПОС).