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На подъезде к Екатеринбургу в ДТП пострадали три человека

Под Екатеринбургом на трассе в аварии пострадали два мужчины и ребенок.

Источник: Госавтоинспекция

На федеральной трассе «Подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал» на 171 километре произошла авария 5 июня. В нем пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

— По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Granta допустил наезд на стоящий в крайней левой полосе грузовой фургон Volvo, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадал 40-летний водитель легкового автомобиля. Также пострадали два пассажира, одному из которых девять лет, другому — 42 года.

Известно, что грузовик показывал сигнал аварийной остановки. Все пассажиры и водитель были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции выяснят обстоятельства аварии.