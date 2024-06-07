На подъезде к Екатеринбургу в ДТП пострадали три человека

На федеральной трассе «Подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал» на 171 километре произошла авария 5 июня. В нем пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
— По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Granta допустил наезд на стоящий в крайней левой полосе грузовой фургон Volvo, — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате аварии пострадал 40-летний водитель легкового автомобиля. Также пострадали два пассажира, одному из которых девять лет, другому — 42 года.
Известно, что грузовик показывал сигнал аварийной остановки. Все пассажиры и водитель были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции выяснят обстоятельства аварии.