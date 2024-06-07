Имущество Ходорковского и Лебедева на ₽10 млрд изъяли в доход государства

В 2022 году журнал Fortune назвал Ходорковского самым богатым неамериканским предпринимателем моложе 40 лет, тогда его состояние оценивалось в $7,2 млрд. В 2005 году власти России признали его виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, затем — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Изначально срок наказания составлял 14 лет колонии, но позднее его снизили, а в 2013 году президент Владимир Путин помиловал бизнесмена. Он покинул Россию. Лебедев вышел из колонии в январе 2014 года после сокращения срока президиумом Верховного суда.