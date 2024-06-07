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На греческом острове пропал популярный ведущий Би-би-си

АФИНЫ, 7 июн — РИА Новости. Популярный ведущий Би-би-си Майкл Мосли (Michael Mosley) пропал на греческом острове Сими два дня назад, поиски не дали результатов, сообщает греческое общественное телевидение ERTNews.

Источник: РИА "Новости"

«До сих пор не найдены следы британского ведущего Майкла Мосли, который отдыхал на острове Сими и пропал с вечера среды. 67-летний телеведущий отправился купаться и возвращался пешком с труднодоступного пляжа. Полиция, пожарная служба с беспилотником и береговая охрана ведут расследование, обследуя остров в поисках его местонахождения. Спасатели “прочесывают” Сими», — сообщил телеканал.

Записи с камер наблюдения на пляже Агиос Николаос, откуда вышел пропавший ведущий, подтверждают заявления его жены о том, что они попрощались с ним, когда он уходил. «На записях с камер видно, как он проходит мимо ресторана. Кажется, он даже нес зонтик, чтобы защититься от солнца. Однако дальше его след пропал», — говорится в репортаже.

Майкл Мосли — известный диетолог, он прибыл в Грецию вместе с женой в понедельник, а во вторник отправился на Сими, где остановились в доме друзей. Вместе с другой парой из Великобритании они отправились на водном такси на пляж Агиос Николаос в среду утром. Мосли в 13:30 решил вернуться пешком, так как устал на пляже. Остальные вернулись на водном такси во второй половине дня. Когда они не обнаружили 68-летнего мужчины дома, его начали искать.

«Его очень любят в Великобритании. Он известен не только своими передачами и документальными фильмами, но и тем, что изобрел прерывистое голодание 5:2, довольно широко распространенное в Британии», — отмечает телеканал.

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