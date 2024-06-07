На греческом острове пропал популярный ведущий Би-би-си

Майкл Мосли — известный диетолог, он прибыл в Грецию вместе с женой в понедельник, а во вторник отправился на Сими, где остановились в доме друзей. Вместе с другой парой из Великобритании они отправились на водном такси на пляж Агиос Николаос в среду утром. Мосли в 13:30 решил вернуться пешком, так как устал на пляже. Остальные вернулись на водном такси во второй половине дня. Когда они не обнаружили 68-летнего мужчины дома, его начали искать.