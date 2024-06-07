«Украинские террористы вновь совершили кровавое преступление в Херсонской области. В результате обстрела киевскими боевиками села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
В настоящее время на месте ЧП работаю оперативные службы, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.
«В этом подлом убийстве мирных жителей проявилась гнусная фашистская сущность [президент Украины Владимира] Зеленского. Терактами в Херсонской области и в Луганске он сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям», — высказался Сальдо.
Кроме того, ранее в этот день ВСУ атаковали два многоквартирных дома в Луганске американскими ракетами ATACMS 7 июня. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Повреждения получили две школы, три детсада и два учебных заведения. По последним данным, погибли четыре человека, еще 50 пострадали.
После этого заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совбеза всемирной организации указала на то, что атаки киевского режима на мирное население имеют террористический характер и не несут военной целесообразности.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.