При обстреле ВСУ магазина в Херсонской области погибли 19 человек

Кроме того, ранее в этот день ВСУ атаковали два многоквартирных дома в Луганске американскими ракетами ATACMS 7 июня. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Повреждения получили две школы, три детсада и два учебных заведения. По последним данным, погибли четыре человека, еще 50 пострадали.