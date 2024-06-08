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Вскрылись новые подробности убийства зампреда «Зова народа» Антона Еговцева

О последних минутах жизни Антона Еговцева рассказал глава движения Зайцев.

Источник: Следственный комитет РФ

Подробности убийства зампреда, руководителя Пермского отделения общественного отделения движения «Зов народа» Антона Еговцев раскрыл глава движения Сергей Зайцев MSK1.RU.

По его словам, он знал о последних шести месяцах преследования жены соратника, Екатерины, мужчиной, которого сейчас подозревают в убийстве. При этом он уточняет, что тот в течение двух лет досаждал супругам. Сергей Зайцев рассказал, что порой сталкер ломился в дверь квартиры семьи, звонил и писал: «Уезжай из Лобни. Я хочу быть с Катькой. Я ее люблю с детства».

По данным Зайцева, в день убийства Екатерина пришла домой (она и ребёнок временно жили у мамы, так как Антон болел и боялся их заразить). Увидев около дома автомобиль со сталкером, Екатерина вызвала полицию и вернулась к матери. Однако, по словам Зайцева, правоохранители отправились сначала не в квартиру к Антону, где был подозреваемый, а к матери Екатерины.

«Зачем-то полицейские приехали к ее маме домой, около получаса её опрашивали. В 22:55 она созвонилась с Антоном и к нему до сих пор никто не приехал», — цитирует MSK1.RU Сергея Зайцева.

Около 23:09 Антон перестал выходить на связь. С его слова, консьержка заявила, что подозреваемый зашёл в подъезд под видом курьера и был с посылкой. Позже оказалось, что в коробке лежат ножи, молоток и баллончик чёрной краски (им он замазал дверной глазок).

Как рассказал Сергей Зайцев, сначала Антона неоднократно ранили ножом, а затем забили до смерти молотком. В последние минуты жизни Антон пытался позвать на помощь, скрёбся в соседскую дверь и хрипя говорил: «Помогите».