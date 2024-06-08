Вскрылись новые подробности убийства зампреда «Зова народа» Антона Еговцева

По его словам, он знал о последних шести месяцах преследования жены соратника, Екатерины, мужчиной, которого сейчас подозревают в убийстве. При этом он уточняет, что тот в течение двух лет досаждал супругам. Сергей Зайцев рассказал, что порой сталкер ломился в дверь квартиры семьи, звонил и писал: «Уезжай из Лобни. Я хочу быть с Катькой. Я ее люблю с детства».