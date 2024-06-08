Вскрылись новые подробности убийства зампреда «Зова народа» Антона Еговцева

Подробности убийства зампреда, руководителя Пермского отделения общественного отделения движения «Зов народа» Антона Еговцев раскрыл глава движения Сергей Зайцев MSK1.RU.
По его словам, он знал о последних шести месяцах преследования жены соратника, Екатерины, мужчиной, которого сейчас подозревают в убийстве. При этом он уточняет, что тот в течение двух лет досаждал супругам. Сергей Зайцев рассказал, что порой сталкер ломился в дверь квартиры семьи, звонил и писал: «Уезжай из Лобни. Я хочу быть с Катькой. Я ее люблю с детства».
«Зачем-то полицейские приехали к ее маме домой, около получаса её опрашивали. В 22:55 она созвонилась с Антоном и к нему до сих пор никто не приехал», — цитирует MSK1.RU Сергея Зайцева.
Около 23:09 Антон перестал выходить на связь. С его слова, консьержка заявила, что подозреваемый зашёл в подъезд под видом курьера и был с посылкой. Позже оказалось, что в коробке лежат ножи, молоток и баллончик чёрной краски (им он замазал дверной глазок).
Как рассказал Сергей Зайцев, сначала Антона неоднократно ранили ножом, а затем забили до смерти молотком. В последние минуты жизни Антон пытался позвать на помощь, скрёбся в соседскую дверь и хрипя говорил: «Помогите».