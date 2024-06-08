Хуситы сообщили об атаке на два коммерческих судна в Красном море

Удар был нанесен с использованием беспилотников, противокорабельных и баллистических ракет.
Хуситы также пообещали продолжать подобные атаки, «пока не прекратится агрессия и не будет снята блокада с угнетенного палестинского народа в секторе Газа».
Накануне хуситы совместно с иракскими группировками атаковали корабли в порту Хайфы в Израиле. Отмечалось, что вторая атака была проведена против судна, нарушившего «решение о запрете входа в порт Хайфы».
Ранее, 3 июня, хуситы нанесли удар новой баллистической ракетой «Палестина» по военной цели в израильском Эйлате. Сариа тогда сообщил, что ракета была задействована в атаках впервые, а операция была выполнена успешно.
До этого, 1 июня, управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах (ВМС) страны сообщило о взрыве в Красном море у берегов Йемена. По информации ведомства, взрыв был зафиксирован судном, которое находилось на большом отдалении от места происшествия.
В тот же день Сариа сообщил об очередном ударе по американскому авианосцу Dwight D. Eisenhower («Дуайт Д. Эйзенхауэр») в Красном море, а также о пяти других атаках.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.