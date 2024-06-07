ВКС РФ поразили четыре базы боевиков в горах Сирии

«За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр эз-Зор», — сказал он.
Попов также сообщил, что в провинции Алеппо в результате огня снайперов по позициям правительственных сил Сирии со стороны террористов в районе населенного пункта Кабтан-Эль-Джабель погиб один военнослужащий арабской республики.
Кроме того, по его словам, авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США в районе Эт-Танф 12 раз за сутки нарушила сирийское воздушное пространство Сирии двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.
Также в течение прошедших суток спецслужбы зафиксировали семь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.
Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщило, что экипажи самолетов ВКС России и Военно-воздушных сил (ВВС) Сирии провели патрулирование в воздушном пространстве арабской республики в рамках совместных учений. Кроме того, экипажи самолетов двух стран отработали нанесение одиночных и групповых авиаударов по мишеням на одном из полигонов в сирийской пустыне.
6 июня замруководителя российского ЦПВС Юрий Попов заявил, что ВКС России нанесли удары по четырем базам боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрывались в труднодоступных горных районах в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор в Сирии.
До этого, 5 июня, Попов сообщил, что пять баз боевиков в горах провинций Хомс и Дейр эз-Зор в Сирийской Арабской Республике были уничтожены ВКС РФ.