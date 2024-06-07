На премьера Дании напали в Копенгагене

В мае было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. 59-летний Фицо был тяжело ранен в городе Гандлова, в него выстрелили несколько раз. Ему сделали две операции. Нападавший — 71-летний литератор Юрая Цинтулу. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство и заключили под стражу.