Экс-главу «Автодора» хотят посадить на 14 лет за злоупотребления при строительстве Центральной кольцевой автодороги

При этом следует отметить, что за время его работы на посту руководителя госкомпании «Автодор» (2011−2019 годы) деятельность чиновника не раз подвергалась критике, а сам он сталкивался с проблемами. Так, в 2011 году из-за протестов экологов на год была заморожена стройка трассы М11 в районе Химкинского леса. В 2015 году тогдашний премьер Дмитрий Медведев объявил главе «Автодора» выговор за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Госкомпанию регулярно критиковала и Счетная палата за неэффективное использование денег и неспешность в работе.