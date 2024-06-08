В США обвинили россиянина Тимашева в экспорте боеприпасов в Россию

«Гражданин с двойным гражданством США и России сегодня признал себя виновным в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля путем экспорта частей для огнестрельного оружия, компонентов и боеприпасов в Россию без необходимого разрешения», — утверждают в минюсте.
Как утверждается, речь идет от 58-летнем Дмитрии Тимашеве, который с июля 2020 года по 2023 год якобы координировал с помощником в России поставки частей для оружия и боеприпасов из США в обмен на оплату обучения и аренды жилья его дочери в Екатеринбурге.
Приговор суда ожидается 8 ноября, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.