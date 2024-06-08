Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье машина с моста упала в воду, пострадали трое детей

За рулем был парень без прав.

Источник: Соцсети

В Приморье произошло ДТП, в котором пострадали трое подростков. Авария произошла на 19 км автодороги «Устиновка-Зеркальное» Кавалеровского муниципального округа, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Nissan X-Trail съехал с моста и упал в ручей, машина опрокинулась. Установлено, что за рулем был 21-летний парень, у которого нет водительских прав.

В результате ДТП травмы получили трое подростков: 15-летний мальчик и девочки в возрасте 14−15 лет. Их госпитализировали. Все дети не были пристёгнуты ремнями безопасности.

В отношении водителя составили протоколы по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, 12.6 КоАП РФ. Водитель ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Проведено освидетельствование, состояния опьянения не установлено.