В Приморье машина с моста упала в воду, пострадали трое детей

В Приморье произошло ДТП, в котором пострадали трое подростков. Авария произошла на 19 км автодороги «Устиновка-Зеркальное» Кавалеровского муниципального округа, сообщили в пресс-службе полиции региона.
Nissan X-Trail съехал с моста и упал в ручей, машина опрокинулась. Установлено, что за рулем был 21-летний парень, у которого нет водительских прав.
В результате ДТП травмы получили трое подростков: 15-летний мальчик и девочки в возрасте 14−15 лет. Их госпитализировали. Все дети не были пристёгнуты ремнями безопасности.
В отношении водителя составили протоколы по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, 12.6 КоАП РФ. Водитель ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
Проведено освидетельствование, состояния опьянения не установлено.