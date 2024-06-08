В Севастополе уничтожили безэкипажный катер

«Наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», — написал он в Telegram-канале, комментируя «громкие звуки» со стороны Стрелецкой бухты.
Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, добавил Развозжаев.
Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В частности, в пятницу днем авиация Черноморского флота уничтожила три морских дрона, направлявшихся в сторону Крыма.
В свою очередь, 16 мая Киев предпринял попытку массированной атаки на Крым при помощи беспилотных катеров. Тогда российская авиация ликвидировала в Черном море 12 морских дронов.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.