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В Севастополе уничтожили безэкипажный катер

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Стрелецкой бухте в Севастополе уничтожен безэкипажный катер, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор города Михаила Развожаев.

Источник: © РИА Новости

«Наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», — написал он в Telegram-канале, комментируя «громкие звуки» со стороны Стрелецкой бухты.

Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, добавил Развозжаев.

Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. В частности, в пятницу днем авиация Черноморского флота уничтожила три морских дрона, направлявшихся в сторону Крыма.

В свою очередь, 16 мая Киев предпринял попытку массированной атаки на Крым при помощи беспилотных катеров. Тогда российская авиация ликвидировала в Черном море 12 морских дронов.

В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.