90-летний участник «Аполлона-8» разбился на самолете

«Семья опустошена», — сказал сын космонавта Грег Андерс Associated Press. «Он был отличным пилотом и нам будет его ужасно не хватать», — добавил он.
Сообщение о крушении самолета «старой модели» поступило примерно в 11:40. По данным Федеральной авиационной ассоциации, речь идет о самолете Beech A45, на борту находился только пилот.
Уильям Андерс в составе экипажа «Аполлон-8» впервые в истории облетел Луну. Он сделал фотографию «Восход Земли». Как пишет AP, эта фотография стала толчком к развитию глобального экологического движения, так как показала, насколько Земля выглядит «хрупкой и изолированной из космоса».