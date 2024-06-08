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90-летний участник «Аполлона-8» разбился на самолете

Участник экипажа «Аполлон-8» Уильям Андерс погиб в пятницу, 7 июня. Самолет, который 90-летний космонавт пилотировал в одиночку, упал в воду у островов Сан-Хуан (штат Вашингтон).

Источник: NASA

«Семья опустошена», — сказал сын космонавта Грег Андерс Associated Press. «Он был отличным пилотом и нам будет его ужасно не хватать», — добавил он.

Сообщение о крушении самолета «старой модели» поступило примерно в 11:40. По данным Федеральной авиационной ассоциации, речь идет о самолете Beech A45, на борту находился только пилот.

Уильям Андерс в составе экипажа «Аполлон-8» впервые в истории облетел Луну. Он сделал фотографию «Восход Земли». Как пишет AP, эта фотография стала толчком к развитию глобального экологического движения, так как показала, насколько Земля выглядит «хрупкой и изолированной из космоса».

несчастный случай