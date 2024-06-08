90-летний участник «Аполлона-8» разбился на самолете

Уильям Андерс в составе экипажа «Аполлон-8» впервые в истории облетел Луну. Он сделал фотографию «Восход Земли». Как пишет AP, эта фотография стала толчком к развитию глобального экологического движения, так как показала, насколько Земля выглядит «хрупкой и изолированной из космоса».