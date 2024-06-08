Нарушитель из Шымкента «прокатил» на капоте полицейского

«Водитель указанной автомашины был остановлен за нарушение ПДД. При составлении административного протокола нарушитель, не выполнив законного требования сотрудника полиции, начал движение. В отношении водителя составлены протоколы по трем статьям КоАП РК», — сообщили в пресс-службе ДП г. Шымкента.