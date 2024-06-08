Нарушитель из Шымкента «прокатил» на капоте полицейского

Сотрудник патрульной полиции оказался на капоте, пытаясь остановить водителя Toyota за нарушение правил дорожного движения. Прежде чем остановится, он провез полицейского несколько метров.
После произошедшего инцидента на злостного нарушителя составили протоколы по нескольким статьям.
«Водитель указанной автомашины был остановлен за нарушение ПДД. При составлении административного протокола нарушитель, не выполнив законного требования сотрудника полиции, начал движение. В отношении водителя составлены протоколы по трем статьям КоАП РК», — сообщили в пресс-службе ДП г. Шымкента.