Пьяный работник СТО угнал автомобиль и попал на нем в ДТП

Обвиняемый работает автомаляром на станции технического обслуживания. В ту ночь он отдыхал в клубе, где употреблял спиртные напитки. Вдруг мужчина вспомнил, что на СТО стоит автомобиль BMW-316, который накануне пригнали на ремонт, и решил на нем покататься.
Злоумышленник отправился на работу, взял ключи от чужого транспортного средства и поехал на нем в сторону жилого района Сухарево. По дороге он не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток. Такой маневр возмутил другого водителя, который стал преследовать нарушителя, чтобы задержать. Тот пытался скрыться, однако не справился с управлением и на ул. Якубовского совершил ДТП.
Приехавшие сотрудники ГАИ отвезли фигуранта на медицинское освидетельствование, в отношении него составили административные протоколы. После гражданин стал еще и фигурантом уголовного дела об угоне.
— Обвиняемый официально трудоустроен, — прокомментировал заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун. — Ему предъявлено обвинение в неправомерном завладении транспортным средством и поездке на нем без цели хищения (угоне), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК Республики Беларусь. Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся.