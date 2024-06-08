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Пьяный работник СТО угнал автомобиль и попал на нем в ДТП

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя столицы, которого обвиняют в угоне автомобиля, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района.

Обвиняемый работает автомаляром на станции технического обслуживания. В ту ночь он отдыхал в клубе, где употреблял спиртные напитки. Вдруг мужчина вспомнил, что на СТО стоит автомобиль BMW-316, который накануне пригнали на ремонт, и решил на нем покататься.

Злоумышленник отправился на работу, взял ключи от чужого транспортного средства и поехал на нем в сторону жилого района Сухарево. По дороге он не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток. Такой маневр возмутил другого водителя, который стал преследовать нарушителя, чтобы задержать. Тот пытался скрыться, однако не справился с управлением и на ул. Якубовского совершил ДТП.

Приехавшие сотрудники ГАИ отвезли фигуранта на медицинское освидетельствование, в отношении него составили административные протоколы. После гражданин стал еще и фигурантом уголовного дела об угоне.

— Обвиняемый официально трудоустроен, — прокомментировал заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун. — Ему предъявлено обвинение в неправомерном завладении транспортным средством и поездке на нем без цели хищения (угоне), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК Республики Беларусь. Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся.