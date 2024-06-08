Пьяный работник СТО угнал автомобиль и попал на нем в ДТП

Злоумышленник отправился на работу, взял ключи от чужого транспортного средства и поехал на нем в сторону жилого района Сухарево. По дороге он не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток. Такой маневр возмутил другого водителя, который стал преследовать нарушителя, чтобы задержать. Тот пытался скрыться, однако не справился с управлением и на ул. Якубовского совершил ДТП.