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Минобороны показало видео уничтожения Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минобороны России показало видеоролики, где видно, как военнослужащие группировки войск «Центр» на авдеевском направлении уничтожили танк Abrams и БМП Bradley американского производства.

Источник: © РИА Новости

Танк уничтожили артиллеристы группировки, применив высокоточный снаряд «Краснополь», выстрел был произведен из самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции. Наведение снаряда и контроль поражения цели осуществлялись с помощью беспилотника «Орлан-30».

БМП М2 Bradley подбил расчет FPV-дрона соединения спецназначения группировки «Центр». Оператор заметил цель, выполнил боевой заход и спикировал дроном в переднюю часть вражеской техники, поразив боевую машину кумулятивным боеприпасом.

США согласились отправить 31 танк Abrams на Украину в январе 2023 года после многомесячной кампании Киева, утверждавшего, что эти боевые машины жизненно важны для его способности прорвать российскую оборону. Как отмечает издание, с тех пор поле боя существенно изменилось благодаря повсеместному использованию российских разведывательных дронов и ударных беспилотников, которые обнаруживают и преследуют украинскую бронетехнику.

Ранее западные СМИ сообщали, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя: пять танков из 31 уже потеряны в результате атак войск России.