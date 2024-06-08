Минобороны показало видео уничтожения Abrams и БМП Bradley под Авдеевкой

Танк уничтожили артиллеристы группировки, применив высокоточный снаряд «Краснополь», выстрел был произведен из самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции. Наведение снаряда и контроль поражения цели осуществлялись с помощью беспилотника «Орлан-30».
БМП М2 Bradley подбил расчет FPV-дрона соединения спецназначения группировки «Центр». Оператор заметил цель, выполнил боевой заход и спикировал дроном в переднюю часть вражеской техники, поразив боевую машину кумулятивным боеприпасом.
США согласились отправить 31 танк Abrams на Украину в январе 2023 года после многомесячной кампании Киева, утверждавшего, что эти боевые машины жизненно важны для его способности прорвать российскую оборону. Как отмечает издание, с тех пор поле боя существенно изменилось благодаря повсеместному использованию российских разведывательных дронов и ударных беспилотников, которые обнаруживают и преследуют украинскую бронетехнику.
Ранее западные СМИ сообщали, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя: пять танков из 31 уже потеряны в результате атак войск России.