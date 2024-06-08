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Экипаж Ка-52М поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику ВСУ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вертолет Ка-52М Воздушно-космических сил России поразил неуправляемыми ракетами замаскированную технику и позиции украинских войск, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Центр”, — говорится в сообщении.

После применения ракет экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

«Получили задачу с командного пункта. Выполнили взлет с аэродрома базирования. Полет далее по заданному маршруту. Вышли на боевой курс, отработали по заданию по заданной цели нарами с кабрирования. По докладу ПАН (передовой авианаводчик — ред.) цель поражена. По обратному маршруту вернулись на аэродром базирования. Победа будет за нами!» — приводит Минобороны слова командира разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Олега.