Группировка войск «Юг» поразила два пункта управления беспилотниками

«Нанесли поражение живой силе и технике 29-й, 54-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Константиновки, Воздвиженки, Белой Горы, Курдюмовки и Ивано-Дарьевки. Ранеными и убитыми противник потерял до 235 военнослужащих», — сказал Астафьев.
«Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами», — добавил он.
Начальник пресс-центра отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 155-миллиметровая гаубица М777, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab, три 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 105-миллиметровое орудие М119, зенитная самоходная установка Gepard.
«Средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием сбит 81 беспилотный летательный аппарат ВСУ», — отметил Астафьев.
Он напомнил, что подразделения группировки освободили Парасковиевку в ДНР.