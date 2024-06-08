Группировка войск «Юг» поразила два пункта управления беспилотниками

«Нанесли поражение живой силе и технике 29-й, 54-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Константиновки, Воздвиженки, Белой Горы, Курдюмовки и Ивано-Дарьевки. Ранеными и убитыми противник потерял до 235 военнослужащих», — сказал Астафьев.