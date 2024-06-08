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Группировка войск «Юг» поразила два пункта управления беспилотниками

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Юг» поразили три украинских пункта управления беспилотниками и сбили 81 дрон, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Нанесли поражение живой силе и технике 29-й, 54-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад в районах Константиновки, Воздвиженки, Белой Горы, Курдюмовки и Ивано-Дарьевки. Ранеными и убитыми противник потерял до 235 военнослужащих», — сказал Астафьев.

«Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами», — добавил он.

Начальник пресс-центра отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 155-миллиметровая гаубица М777, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab, три 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 105-миллиметровое орудие М119, зенитная самоходная установка Gepard.

«Средствами противовоздушной обороны и стрелковым оружием сбит 81 беспилотный летательный аппарат ВСУ», — отметил Астафьев.

Он напомнил, что подразделения группировки освободили Парасковиевку в ДНР.