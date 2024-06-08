После сильного дождя подтопило несколько домов в Акмолинской области

— В результате обильного выпадения осадков в виде дождя в селе Софиевка Целиноградского района по улице Наурызбай батыра произошло подтопление шести дворовых территорий. В четыре дома вошла дождевая вода. На месте сейчас работают спасатели и местыне исполнительные органы. Работы будут продолжаться до полной ликвидации. Жертв и пострадавших нет, — сказал Сабит Кенжебек.