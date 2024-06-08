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Российская авиация нанесла удары по опорным пунктам ВСУ

Авиация российской группировки войск «Запад» нанесла удары по 10 опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Стельмаховка, Торское и Серебрянка. Об этом 8 июня заявил представитель Западной группировки войск Леонид Шаров.

Источник: РИА "Новости"

«Ударами армейской и оперативно-тактической авиации нанесено поражение по более 10 опорным и двум пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Торское, Серебрянка», — приводит его слова «Интерфакс».

По его данным, подразделения группировки за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 40-го отдельного полка нацгвардии Украины в районе Серебрянки и отразили контратаку штурмовой группы 7-го стрелкового батальона ВСУ.

Шаров добавил, что группировкой ракетных войск и артиллерии за сутки выполнено около 400 огневых задач, в том числе более 100 в рамках контрбатарейной борьбы.

Кроме того, представитель группировки войск «Запад» подчеркнул, что ВСУ за сутки потеряли до 400 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре пикапа, гаубицу Д-20 и орудие М119.

Ранее, 8 июня, в Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы группировки войск «Центр», применив высокоточный снаряд «Краснополь», уничтожили еще один танк Abrams производства США на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого, 7 июня, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Юг» при взаимодействии с подразделением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили опорный пункт ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.