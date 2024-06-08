Омичка обвинила подростков в стрельбе по коляске с ребёнком.

Инцидент произошёл возле дома № 77 на улице 22-я Линия.
Как рассказала женщина порталу Om1, компания подростков лет 16−17 распивала спиртное на лавочке возле подъезда. После прогулки омичка хотела также посидеть у дома, но лавочка всё ещё была занята подростками.
На просьбу женщины и её подруги уступить место один из них начал угрожать травматическим пистолетом и несколько раз выстрелил. После того, как конфликт закончился, омичка обнаружила у себя пять ран от пуль и два пулевых отверстия в спинке коляски.
Неизвестно, чем бы обернулась стрельба, если бы подруга женщины не отодвинула вовремя коляску.
Подростки с места происшествия скрылись. Но их личности уже установлены, полиция начала проверку. По её результатам может быть возбуждено дело.
Напомним, что студента одного из омских колледжей отправили в колонию на три года за то, что он обстрелял трёх школьниц из пневматической винтовки. Двум из них понадобилась помощь врачей: пули застряли у них в руках, доставали их медики.