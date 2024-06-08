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Мобильные мошенники обокрали жителей Красноярского края на 1,3 миллиарда рублей

Красноярская прокуратура опубликовала традиционную сводку мобильного мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

Традиционная субботняя сводка о мобильном мошенничестве от прокуратуры Красноярского края. По данным на 8 июня жертвами интернет-преступников с начала года стали 6 107 жителей края. Сюда входят и те 196 человек, которые обратились к правоохранителям за последнюю неделю.

Причиненный ущерб составил — вы только вдумайтесь — 1 миллиард 318 миллионов рублей. В том числе 68 миллионов рублей за последнюю неделю. И это несмотря на всю разъяснительную работу, которая проводится и прокуратурой, и полицией, и социальными службами для пожилых людей. СМИ едва ли не из каждого утюга рассказывают о видах мошенничества. Но… Способы обмана разные — от «ваш родствненик попал в ДТП» до «на вас хотят оформить кредит». Однако вместо того, чтобы обратиться, допустим, в банк, наивные и доверчивые бегут переводить свои накопления на безопасные счета, берут многомиллионные кредиты.