Мобильные мошенники обокрали жителей Красноярского края на 1,3 миллиарда рублей

Причиненный ущерб составил — вы только вдумайтесь — 1 миллиард 318 миллионов рублей. В том числе 68 миллионов рублей за последнюю неделю. И это несмотря на всю разъяснительную работу, которая проводится и прокуратурой, и полицией, и социальными службами для пожилых людей. СМИ едва ли не из каждого утюга рассказывают о видах мошенничества. Но… Способы обмана разные — от «ваш родствненик попал в ДТП» до «на вас хотят оформить кредит». Однако вместо того, чтобы обратиться, допустим, в банк, наивные и доверчивые бегут переводить свои накопления на безопасные счета, берут многомиллионные кредиты.