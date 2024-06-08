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Коркинская пенсионерка поверила в помощь лжесотрудников банка и перевела им более 1 млн

Коркинская пенсионерка поверила в помощь лжесотрудников банка и перевела им более 1 млн рублей с целью сохранить в безопасности свои накопления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Женщина рассказала, что ей начали приходить подозрительные сообщения на телефон о списании денег с личного счета. Проверив баланс карты в приложении банка, она увидела, что денег стало меньше ровно на ту сумму, которая была указана в сообщении.

Пенсионерка решила лично позвонить в банк, чтобы уточнить всю информацию. На звонок ответила девушка, которая представилась специалистом и сразу предложила продолжить беседу по видеосвязи. Перейдя на общение в мессенджере, женщина увидела лицо своей собеседницы, а на ее фоне остальных трудящихся сотрудников банка.

«Пенсионерка поверила в помощь сотрудницы и перевела свои накопления в размере 1 млн 150 тыс. рублей на указанные ей счета. По завершению беседы девушка обещала перезвонить пенсионерке для уточнения всех деталей, но потерпевшая звонка так и не дождалась, как и не дождалась новых карт», — рассказали в ГУМВД региона.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).