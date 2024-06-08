Коркинская пенсионерка поверила в помощь лжесотрудников банка и перевела им более 1 млн

«Пенсионерка поверила в помощь сотрудницы и перевела свои накопления в размере 1 млн 150 тыс. рублей на указанные ей счета. По завершению беседы девушка обещала перезвонить пенсионерке для уточнения всех деталей, но потерпевшая звонка так и не дождалась, как и не дождалась новых карт», — рассказали в ГУМВД региона.