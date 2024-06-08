Виновника лесного пожара наказали в «Семей Орманы»

«В противопожарную службу области Абай поступило сообщение, что на территории Центрального лесничества Новошульбинского филиала резервата произошло загорание лесной лесопокрытой зоны. На место выехали сотрудники ГЛПР “Семей Орманы”, а также силы и средства ДЧС региона. Лесники выснили, что горела сухая трава на общей площади 0,03 га. В ходе розыскных мероприятий было установлено виновное лицо», — говорится в сообщении МЧС РК.