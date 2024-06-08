Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виновника лесного пожара наказали в «Семей Орманы»

В области Абай за поджёг сухой травы на территории резервата «Семей Орманы» наказали тракториста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: МЧС РК

«В противопожарную службу области Абай поступило сообщение, что на территории Центрального лесничества Новошульбинского филиала резервата произошло загорание лесной лесопокрытой зоны. На место выехали сотрудники ГЛПР “Семей Орманы”, а также силы и средства ДЧС региона. Лесники выснили, что горела сухая трава на общей площади 0,03 га. В ходе розыскных мероприятий было установлено виновное лицо», — говорится в сообщении МЧС РК.

Владелец трактора, который оказался жителем села Боровлянка, был привлечен к административной ответственности по статье 367 части 3 КоАП РК (Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил на особо охраняемых природных территориях). Ему выписали штраф на сумму 184 600 тенге.

пожары