ДТП на путях заблокировало движение трамваев в Челябинске

Уточняется, что авария случилась на перегоне между улицей Нагорной и площадью Павших революционеров.
Трамвай и авто столкнулись, когда вагон ехал от проспекта Победы к улице Труда.
Сведений о пострадавших нет.
Утром 8 июня на улице Российской в Челябинске трамвай столкнулся с автомобилем. По этой причине движение трамваев в этом районе в сторону центра приостановлено. Вагоны едут по проспекту Победы и улице Кирова, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на транспортное предприятие «ЧелябГЭТ».
Уточняется, что авария случилась на перегоне между улицей Нагорной и площадью Павших революционеров.
Трамвай и авто столкнулись, когда вагон ехал от проспекта Победы к улице Труда.
Сведений о пострадавших нет.