ДТП на путях заблокировало движение трамваев в Челябинске

Утром 8 июня на улице Российской в Челябинске трамвай столкнулся с автомобилем. По этой причине движение трамваев в этом районе в сторону центра приостановлено. Вагоны едут по проспекту Победы и улице Кирова, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на транспортное предприятие «ЧелябГЭТ».