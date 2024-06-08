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ДТП на путях заблокировало движение трамваев в Челябинске

Утром 8 июня на улице Российской в Челябинске трамвай столкнулся с автомобилем. По этой причине движение трамваев в этом районе в сторону центра приостановлено. Вагоны едут по проспекту Победы и улице Кирова, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на транспортное предприятие «ЧелябГЭТ».

Уточняется, что авария случилась на перегоне между улицей Нагорной и площадью Павших революционеров.

Трамвай и авто столкнулись, когда вагон ехал от проспекта Победы к улице Труда.

Сведений о пострадавших нет.