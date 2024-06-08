В Красноярске задержан подозреваемый в двойном убийстве

— Известно, что семья была благополучная. Дед стал проживать в семье недавно, до этого момента он долгое время сожительствовал в Красноярске с женщиной, после ее смерти его попросили съехать. Внучка забрала к себе. Он не судим, нигде на учете не состоял. Возможная причина конфликта — вопросы собственности на дачный участок. Он попросил свои документы на дачу, чтобы съехать туда, внучка отказала, после чего взялся за нож, — сообщает телеграм-канал прокуратуры Красноярского края.