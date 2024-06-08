В Красноярске задержан подозреваемый в двойном убийстве

Сотрудники отдела полиции № 3 МУ МВД России «Красноярское» задержали 75-летнего жителя краевого центра, подозреваемого в убийстве своих внучки и правнучки.
По предварительным данным, в одной из квартир на улице Щорса, где подозреваемый жил вместе с жертвами, вчера случился бытовой конфликт.
— В ходе конфликта мужчина 1949 г.р. причинил ножевые ранения 29-летней женщине и ребенку 2022 г.р., от которых они скончались, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
Тела погибших обнаружил вернувшийся с работы муж молодой женщины. В квартире находился и подозреваемый. Мужчина запер его и вызвал полицейских. Следственные органы возбудили уголовное дело.
— Известно, что семья была благополучная. Дед стал проживать в семье недавно, до этого момента он долгое время сожительствовал в Красноярске с женщиной, после ее смерти его попросили съехать. Внучка забрала к себе. Он не судим, нигде на учете не состоял. Возможная причина конфликта — вопросы собственности на дачный участок. Он попросил свои документы на дачу, чтобы съехать туда, внучка отказала, после чего взялся за нож, — сообщает телеграм-канал прокуратуры Красноярского края.